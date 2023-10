RDC- Présidentielle: Félix Tshisekedi officiellement désigné candidat de l’Union sacrée

La majorité au pouvoir a officiellement désigné son candidat pour l’élection présidentielle de décembre 2023. Félix Tshisekedi a été unanimement plébiscité lors d’une grande manifestation publique à Kinshasa, organisée par l’Union sacrée, la coalition politique qu’il dirige. La présidence de ce congrès a été assurée par Christophe Mboso, qui occupe également la fonction de président de l’Assemblée nationale. Félix Tshisekedi élargit davantage ses soutiens et confirme ses intentions pour ce scrutin.

Selon le correspondant de RFI à Kinshasa, la cérémonie de ce dimanche 1er octobre revêtait un caractère purement symbolique, tant le résultat était prévisible. L’UDPS, le parti au pouvoir, avait déjà officialisé son choix en faveur de Félix Tshisekedi. Les partis membres de l’Union sacrée de la nation avaient aussi fait de même.

Jean-Pierre Bemba, par exemple, avait annoncé la veille qu’il n’avait pas l’intention de se présenter, marquant ainsi son soutien sans réserve à Félix Tshisekedi. L’actuel vice-Premier ministre en charge de la Défense s’efface donc en faveur de l’actuel président, marquant un contraste avec ses intentions en 2018.

Le rapport du congrès, rendu public dimanche, a confirmé l’engagement de tous les membres de l’Union sacrée à soutenir le candidat désigné avant, pendant et après son éventuelle élection. Conformément à sa charte, tous se sont également engagés à s’abstenir de toute « initiative susceptible de compromettre la réalisation de la vision et de l’action politique de la Haute autorité politique », à savoir Félix Tshisekedi.

