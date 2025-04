RDC: Tensions et affrontements à Katana, au Sud-Kivu

Alors que les pourparlers entre le gouvernement congolais et l’AFC/M23 continuent à Doha, sur le terrain, la situation reste tendue. Dans certaines zones du Sud-Kivu, la tension est palpable, notamment où les Wazalendo – des combattants alliés aux FARDC – mènent des incursions et attaquent des localités qui étaient, jusque-là, sous contrôle de l’AFC/M23. Lundi 14 avril, des tirs ont résonné dans le secteur nord de Katana, situé dans le territoire de Kabare, au sud du lac Kivu.

Ces affrontements, qui ont débuté à la fin de la semaine dernière, se sont intensifiés cette semaine, en particulier dans le groupement d’Irhambi Katana, une zone qui abrite deux centres commerciaux de la zone, à savoir Katana-centre, au sud et Kabamba, au nord, séparés par une dizaine de kilomètres. Ces deux localités ont été durement touchées par les combats.

Depuis 10h, lundi 14 avril, des tirs ont résonné dans le secteur nord de Katana, situé dans le territoire de Kabare, au sud du lac Kivu. Selon des sources locales, les affrontements ont été déclenchés par une embuscade tendue par les Wazalendo contre les combattants de l’AFC/M23.

Les combats se sont concentrés autour du centre de Kabamba et de la localité voisine de Mabingu, situées à moins de deux kilomètres au nord de Katana, à environ 10 km de distance.

Armés principalement de fusils AK-47 et parfois vêtus de treillis, ces Wazalendo, originaires du Haut Plateau de Kalehe, sont les seuls acteurs présents sur le terrain et mènent les affrontements contre l’AFC/M23, précise RFI.

