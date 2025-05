RDC: Un avant-projet d’accord de paix  à Washington

Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d’accord de paix, une semaine après la signature d’une déclaration de principes entre leurs ministres des Affaires étrangères, en présence du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Ce moment marque une phase importante, mais le processus est encore en cours. Ce qui est attendu, c’est un brouillon initial d’un accord de paix. Il sera examiné par les experts congolais, rwandais et américains, précise RFI.

Ce texte s’inscrit dans la continuité de la déclaration de principes signée une semaine plus tôt. Il suivra les grands axes définis : souveraineté territoriale, lutte contre les groupes armés, commerce des minerais, question des réfugiés, coopération régionale et rôle des forces internationales, notamment la Monusco.

Les ministres des Affaires étrangères ne sont pas obligés d’être présents. D’ailleurs, le texte de la déclaration de principes avait été négocié sans présence physique des délégations. Les amendements, contre-propositions et compromis sont échangés à distance. Rien ne sera signé , précisent les sources internes à la médiation américaine. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est envisagée vers la troisième semaine du mois de mai, à Washington, pour finaliser un texte consolidé.

À la fin du processus, il est prévu au mois de juin que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rendent aux États-Unis pour la signature officielle de l’accord de paix, autour du président Donald Trump. D’autres chefs d’État africains seraient également invités. Mais on n’en est pas encore là. D’ici là, les discussions se poursuivent aussi à Doha, à plusieurs niveaux : entre Kinshasa et l’AFC/M23, mais aussi entre Kinshasa et Kigali.

