Recherche scientifique en Tunisie: Appréciée à l’étranger, dépréciée à l’intérieur

A l’inverse de toute logique, la recherche scientifique en Tunisie est appréciée à l’étranger, et dépréciée à l’intérieur.

Ainsi, la Tunisie a été le seul pays en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe, à bénéficier du statut de « pays associé », dans le cadre du grand programme européen de recherche scientifique et d’innovation « Horizon 2020 » auquel l’Union européenne avait consacré environ 80 milliards euros, et qui avait pris fin en 2020.

Grâce à ce statut, les chercheurs tunisiens ont bénéficié des opportunités du Programme au même titre que leurs homologues des Etats membres de l’Union Européenne et des autres pays associés.

Sollicitude particulière dont la Tunisie s’est montrée digne, se classant en 3ème position des 16 pays associés pour le taux de succès des projets financés dans le cadre du programme, soit 18, 56%, devançant la Suisse et la Norvège, et dépassant la moyenne européenne (14%).

En mars 2022, la Tunisie a signé un nouvel accord d’association au nouveau Programme européen Horizon de financement des projets de recherche scientifique et d’innovation pour la période 2022-2027 dit Programme Horizon Europe, toujours aux mêmes conditions que les entités des États membres de l’UE.

100 milliards euros environ sont consacrés à Ce nouveau programme européen de financement des projets de recherche et d’innovation présentés par les partenaires au Programme et lancés par la Commission européenne via la formule des appels d’offres.

Cependant, pour que la Tunisie puisse participer à ces financements et proposer des projets, sa convention d’association signée en mars 2022 devra être ratifiée par sa structure représentative (parlement).

Mais en attendant, et au vu du vide constaté en mars à ce sujet, la Commission européenne avait accepté de déroger à la règle et de permettre aux chercheurs tunisiens d’avoir leur quota dans le Programme Horizon Europe 2021-2027, en cherchant une formule appropriée avec la partie tunisienne.

Le Programme Horizon Europe est officiellement lancé depuis en janvier 2022, alors que des actions de sensibilisation ont été organisées au profit des chercheurs tunisiens sur les conditions de participation à ce Programme qui ont connu beaucoup de nouveautés par rapport à celles du Programme Horizon 2020.

Il existe même des consultants internationaux pour faciliter l’accomplissement de ces conditions dont dépendent beaucoup le succès et l’acceptation des projets présentés par les pays candidats.

Recul constant

Or, c’est à cet endroit que le bât blesse pour la Tunisie et les chercheurs tunisiens, car, dans ce nouveau programme européen de financement des projets de recherche et d’innovation, les priorités ont changé, ainsi que les thématiques, mais une grande importance est attachée à la place du chercheur et de la recherche scientifique dans le pays candidat.

Le dossier doit comporter désormais, entre autres conditions, une liste des publications, projets, infrastructure de chaque partenaire.

Justement, la Tunisie est plus ou moins bien classée mondialement concernant le nombre des publications scientifiques rapporté à la taille de la population, mais sur le plan de l’infrastructure, de l’état et du rendement interne du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation, elle est loin de satisfaire aux exigences prescrites. D’autant que parmi les critères essentiels du Programme Horizon figurent l’excellence, la diffusion des connaissances et l’impact économique et social de la recherche scientifique.

Le journal tunisien Assabah, de ce mardi 14 février 2023, a publié sur deux pages, un dossier sur la situation du secteur de la recherche scientifique en Tunisie, recueillant les avis de nombreux protagonistes administratifs, académiques et syndicaux.

Tant les indicateurs présentés que les avis émis déplorent un secteur en recul constant, notamment au niveau du budget qui lui est alloué et qui connaît des coupes importantes au fil des ans. Les dépenses consacrées actuellement au secteur de la recherche représentent seulement, 0,8% du PIB, contre environ 1,5% avant la révolution de 2011.

C’est vrai qu’il existe, en Tunisie, beaucoup de structures dédiées à la recherche, laboratoires, unités de recherche, centres de recherche, technopôles, mais elles sont pratiquement toutes des établissements publics tandis que la part du secteur privé dans ce domaine est restée modique (5%), contrairement aux pays développés et industriels.

Un des interlocuteurs du journal Assabah, un doctorant chercheur en physique, Saber Nasri, a fustigé, sur un autre plan, la braderie des cerveaux tunisiens représenté par le taux très élevé de chômage dans les rangs des 10 mille doctorants chercheurs en Tunisie, qualifiant ce chômage de « scandale académique ». Ce taux de chômage atteint 70% de sorte que les chercheurs tunisiens, comme les médecins, les ingénieurs et les informaticiens, sont astreint à tenter leur chance dans l’exode à l’étranger, mais il s’agit d’un exode forcé, faute d’opportunité réelle à l’intérieur, selon la prote parole des doctorants chercheurs en chômage, Manal Selmi.

Peu de rayonnement

L’autre défaut de la recherche scientifique en Tunisie est qu’elle est académique et confinée aux établissements universitaires, sans grand rayonnement ni impact économique et social, en contradiction avec le rôle convenu de l’Université qui est la production, la diffusion et l’utilisation du savoir et des connaissances : trois des principaux critères devant guider le choix des projets présentés dans le cadre du Programme européen Horizon Europe.

D’après les données officielles du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la Tunisie a été classée 113ème sur 132 pays dans le monde en matière d’utilisation et de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du savoir produit à l’Université et dans les établissements académiques similaires.

S.B.H