Recrutement dans le secteur public: Climat de tension à l’ARP lors de l’examen du PL

L’examen, mercredi matin à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), du projet de loi 27/2020 portant adoption de mesures exceptionnelles pour le recrutement dans le secteur public, a été marqué par un climat de tension, incitant à la levée de la séance plénière pendant quelques minutes pour reprendre par la suite les travaux.

En effet, une altercation a eu lieu entre la députée Samia Abou (courant démocratique) et certains députés de la coalition el karama et le parti ennahdha. Samia Abbou les a accusé de tentative de créer problème avec les chômeurs en sit-in devant le siège du parlement, venus revendiquer leur droit à l’emploi et l’adoption du projet de loi actuellement en examen à l’ARP. Le gouvernement refuse cette loi sous prétexte de la nécessité de favoriser auparavant les ressources financières pour couvrir le coût général du processus de recrutement.

Des députés ont appelé à l’adoption de ce projet de loi en faveur des sans emploi dont la situation financière est détériorée à cause du chômage. D’autres députés ont plutôt appelé à assurer une coordination avec le gouvernement pour trouver des ressources financières permettant de couvrir les coûts de recrutement à effectuer.

Le projet de loi 27/2020 assure aux diplômés de l’enseignement supérieur sans emploi, dont la durée du chômage est de plus de 10 ans, le droit de recrutement direct dans le secteur public selon des critères prédéterminés.