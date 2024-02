Réduire la taille des appartements pour baisser les prix ?

Le directeur général de l’Habitat au ministère de l’Equipement, Nejib Senoussi, a confirmé l’existence d’un groupe de discussion avec les promoteurs immobiliers et les différentes parties prenantes, pour discuter des solutions et trouver des formules pour faire pression sur les prix de l’immobilier en Tunisie. Il a souligné, dans une déclaration pour notre journal Africanmanager aujourd’hui jeudi 22 février 2024, que les prix élevés des matières premières, le coût de la main-d’œuvre et la rareté des terrains, font partie des facteurs qui ont contribué à la forte hausse des prix de l’immobilier. Et Senoussi d’expliquer que la réduction de la taille des appartements pourrait être l’une des solutions à proposer pour faire baisser les prix de l’immobilier.

- Publicité-