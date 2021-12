Rencontre, samedi, entre l’UGTT et les ministres chargés des grandes réformes

Une rencontre réunira, ce samedi, des responsables de l’UGTT et les membres du gouvernement chargés des grandes réformes, a annoncé le secrétaire général de l’Organisation ouvrière, Noureddine Tabboubi.

Ila affirmé sur Jawhara fm que « nous sommes ouverts au dialogue à condition qu’il soit sérieux et responsable et à même de renforcer les capacités sociales », ajoutant que « tant qu’il y a des choix et des contenus qui servent les objectifs sociaux du pays, nous serons au premier rang des forces vives attachées à sauver ce qui peut être sauvé en cette conjoncture difficile ».