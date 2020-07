Renouvellement du matériel de la ligne TGM: Les députés adoptent un PL pour un crédit de la BERD

Les députés de l’ARP ont adopté, mardi, en plénière, avec 105 voix pour, 5 abstentions, le projet de loi portant approbation d’une convention de garantie, signée le 12 décembre 2019, entre la Tunisie et la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), concernant un accord de crédit de 45 millions d’euros, destinés au renouvellement du matériel roulant de la ligne de la Banlieue nord de Tunis, Tunis -La Goulette- la Marsa (TGM).

Le projet de renouvellement a été lancé par la Société des Transports de Tunis (TRANSTU), depuis 2017. Il consiste en l’acquisition de 18 rames automotrices pour la ligne TGM pour rénover le matériel roulant, vieux de 40 ans. Selon le ministre du Transport et de Logistique, par intérim, Mohamed Fadhel Kraïem, ce renouvellement du parc des trains est indispensable compte tenu de sa vétusté, de l’indisponibilité des pièces de rechange, du coût élevé de la réparation et des risques sur la sécurité des voyageurs.

La commission parlementaire des finances, de la planification et du développement a refusé ledit projet de loi pour manque de clarté, selon le député, Iadh Elloumi.

Aussi, certains parlementaires estiment que le montant du crédit qui n’est pas adéquat avec le coût réel du projet.

D’autres ont plaidé en faveur du renouvellement du parc des trains, devenu de plus en plus vétuste alors que certains parlementaires ont exprimé « un refus catégorique » du projet de loi portant approbation du crédit de la BERD, estimant qu’il est « impensable d’acquérir 18 wagons à 90 millions d’euros ».