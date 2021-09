Réouverture des frontières Tuniso-libyenne à partir d’aujourd’hui

Ce matin, vendredi 17 septembre 2021, les postes frontaliers avec la Libye ont été rouverts après une fermeture qui a duré plus de deux mois à cause de la pandémie de COVID19.

En effet, hier jeudi, le président de la République, Kais Saied, a donné l’ordre de rouvrir les postes frontaliers avec la Libye, à compter d’aujourd’hui, vendredi 17 septembre 2021, à sept heures du matin.

Lors d’une rencontre hier jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger Othman Jarandi, Ridha Gharslawi chargé du ministère de l’Intérieur et Ali Merabet chargé du Ministère de la Santé, Saied a souligné la nécessité de se conformer pleinement au protocole sanitaire convenu, soulignant que ce protocole est sujet à révision suivant l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays, sachant que tout manquement à ses exigences peut entraîner un réexamen de la décision de rouvrir les postes frontaliers.

Afin de consolider les relations de fraternité et de synergie entre les deux pays, le chef de l’État a autorisé, en coordination avec les autorités libyennes, à concentrer les équipes de santé pour la vaccination contre le virus COVID19 aux postes frontières, et à organiser des journées intensives de vaccination aux sièges des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes en Libye.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a écouté un compte rendu des résultats de la visite de la délégation ministérielle à Djerba le mercredi 15 septembre 2021, pour voir l’avancement des préparatifs du 18ème Sommet de la Francophonie soulignant la nécessité d’offrir les meilleures conditions pour la bonne organisation de cet événement.