Report à une date ultérieure de la Supercoupe de Tunise, les 1/8e de finale de la Coupe de Tunisie maintenus au dimanche 15 mars

La Supercoupe de Tunisie de football entre l’Espérance Sportive de Tunis (Champion de Tunisie) et le CS Sfaxien (vainqueur de la coupe de Tunisie), intialement prévue ce dimanche 15 mars au stade de Radès à partir de 16h00, a été reportée à une date ultérieure, annonce la Féderation Tunisienne de football, mardi.

Au cours d’une réunion tenue mardi matin au siège de la FTF en présence de Wadii Jarry, président de la fédération, des hauts cadres du ministère de l’intérieur et des réprésentants de l’Espérance ST et du CS Sfaxien, il a été convenu en concercation avec les représentants des deux clubs, de reporter à une date ultérieure la supercoupe de Tunisie, précise la mêmes source.

En revanche les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie ont été maintenus au même jour, dimanche 15 mars et se dérouleront en présence du public, selon le nombre de spectateurs fixé pour chaque match, précise-t-on.