Report de la 9ème édition des JMC au mois de mai 2024

Compte tenu de la situation douloureuse dans les territoires occupées palestiniens, l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) et le comité directeur des Journées Musicales de Carthage (JMC) ont annoncé dans un communiqué, le report de la neuvième édition prévue du 20 au 27 janvier 2024, pour se tenir du 4 au 11 mai 2024.

En ce qui concerne les résultats de la sélection des candidatures qui participeront à la 9ème édition du festival, les organisateurs ont informé que parmi 175 candidatures venant de la Tunisie et de différents pays Arabes, Africains et Méditerranéens dont 51 dossiers de Tunisie et 124 de l’international, 21 candidatures ont été retenues dont 11 tunisiennes et 10 candidatures internationales.

