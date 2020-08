Report de la grève des entreprises des services portuaires

La Chambre syndicale nationale des services portuaires a décidé mardi, d’annuler la grève programmée entre les 25 et 28 août et de la reporter pour les 22, 23, 24 et 25 septembre prochain.

La chambre, relevant de l’UTICA, a expliqué dans un communiqué, que le report de cette grève intervient après avoir reçu du ministère du transport, une copie du projet des tarifs d’amarrage et de mouillage des navires transféré au ministère du commerce et une copie du cahier de charge relatif à la profession d’arrimage et désarrimage des navires actualisé.

Le report est ainsi, décidé en attendant la promulgation et l’application des nouveaux tarifs et l’amendement du cahier de charge en vue de garantir les droits des entreprises actives dans ce domaine, précise encore la chambre.