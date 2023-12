Le pont de Bizerte reprend du service conformément à la programmation hivernale

La levée du pont mobile de Bizerte a repris, lundi 4 décembre, son activité conformément à la programmation hivernale qui s’étendra jusqu’au 31 mai 2024, et ce, suite à l’achèvement des travaux d’installation du système électromécanique lancé le 2 octobre 2023.

La programmation hivernale, telle qu’annoncée, lundi, par le ministère de l’Equipement sera comme suit :

Une première levée permanente : Démarrage du processus de levée du pont à 5h00 du matin.

Une deuxième levée permanente : Démarrage du processus de levée du pont à 20h30.

Des levées nocturnes: Démarrage du processus d’ouverture du pont à partir de 20h30, jusqu’à 5h00 du matin, sur demande et en cas de nécessité.

Les travaux qui portent sur l’installation d’un système moderne de surveillance et de protection contre les incendies seront achevés, le 30 janvier 2024.

Une levée du pont de Bizerte a été effectuée, le 27 novembre, avec succès permettant le passage d’un navire chargé de 10,529 tonnes d’amonitrate importée de la Russie vers le port de Menzel Bourguiba et le départ d’un navire transportant des produits miniers.

Cette levée intervient suite à des levées expérimentales précédentes du pont réalisées avec succès, le 19 de ce mois, dans le cadre de l’achèvement des travaux de la première phase du projet de renouvellement du système électromécanique du pont mobile de Bizerte.

A rappeler qu’un incendie s’est déclaré le 26 juillet dernier dans une des stations de réglage électrique située en bas de la cabine de contrôle du pont mobile de Bizerte provoquant d’importants dégâts matériels.

- Publicité-