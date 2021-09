Le gouvernement Dbeibah tombe

Aujourd’hui, Mardi 21 Septembre 2021, la Chambre des représentants libyenne a annoncé le retrait de la confiance au gouvernement d’union nationale dirigé par Abdel Hamid Dbeibah.

Le porte-parole officiel de la Chambre des représentants libyenne, Abdullah Blihak, a déclaré que la Chambre avait voté pour retirer la confiance au gouvernement à une majorité de 89 députés sur les 113 qui ont assisté à la session.

Blihak a indiqué qu’une séance à huis clos s’est tenue sous la présidence du conseiller Aguila Saleh et en présence de ses deux vice-présidents ainsi que de 113 députés.

Selon le journal libyen Al-Wasat, le Conseil a décidé, lors d’une session hier, lundi 20 Septembre , de former deux commissions parlementaires, une pour enquêter sur le gouvernement provisoire d’union nationale, et l’autre pour étudier la prochaine loi à propos des élections parlementaires.

- Publicité-