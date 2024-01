Réunion à Djerba du conseil central de l’UTAP

Le Conseil central de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a tenu, samedi sur l’île de Djerba, sa première réunion après son dernier congrès tenu à Tabarka.

L’ordre du jour de la réunion a comporté quatre points liés au suivi des recommandations du congrès, l’activité de l’organisation, la présentation et l’approbation des résultats financiers et l’élection des commissions du règlement et du contrôle financier, indique le vice-président chargé de l’information et des relations publiques, Naceur Amdouni.

Au cours de son intervention, le Président de l’UTAP, Noureddine Ben Ayed, a souligné la capacité du secteur agricole à répondre aux besoins alimentaires du pays malgré les défis climatiques et le stress hydrique qui s’imposent, en élaborant des politiques visant à mieux exploiter les eaux souterraines et les précipitations, affirmant que l’organisation s’engage à garantir l’eau et la nourriture aux citoyens.

Il a mis l’accent sur souligné la nécessité d’améliorer la productivité du secteur agricole dans ses diverses filières, d’autant plus que la majorité des exploitations agricoles sont à 85% familiales, en doublant le travail et en approfondissant les concertations avec les autorités compétentes dans le but de les persuader d’explorer des solutions pour résoudre plusieurs situations difficiles dans le secteur.

Il a, » également « , mis l’accent sur la relation » exceptionnelle » entre l’organisation agricole et l’autorité de tutelle, évoquant, dans ce cadre, sa récente rencontre avec le ministre de l’Agriculture qui a exprimé sa disposition à résoudre plusieurs questions, notamment, l’élaboration d’un programme urgent répondant aux exigences de production, en particulier les grandes cultures.

Ben Ayed a également évoqué la situation financière difficile de l’organisation agricole, laquelle (situation) exige la rationalisation et la maitrise des dépenses et le renforcement de ses ressources soit à travers la mobilisation de financements de la part du gouvernement ou la déduction d’un pourcentage de la vente des produits agricoles et de la pêche au profit de l’organisation.

- Publicité-