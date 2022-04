Réunion du comité national du Hajj et de la Omra pour l’accélération des préparatifs pour la prochaine saison du pèlerinage

Le ministre des affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a assisté mercredi au siège du département à la réunion du comité national du Hajj (le grand pèlerinage) et de la Omra (le petit pèlerinage).

Selon un communiqué publié sur la page du ministère, Chaïbi a souligné que cette réunion vise à accélérer les préparatifs pour la prochaine saison du pèlerinage.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de garantir les meilleurs services aux pèlerins.

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra avait annoncé récemment les nouvelles dispositions pour la saison du pèlerinage 1443-2022 dont la nécessité d’avoir au maximum 65 ans et d’être entièrement vacciné contre le coronavirus.

Le nombre total de pèlerins a été également fixé à 1 million de personnes.

Au début de ce mois, Chaïbi avait annoncé, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’ancienneté dans l’inscription au pèlerinage sera prise en compte dans la sélection des candidats sachant que 219093 personnes ont présenté, cette année, leur candidature à la prochaine saison du pèlerinage.