Les coûts de la Omra s’envolent

Les coûts de la Omra ont beaucoup augmenté par rapport aux dernières années, et ce en raison de l’augmentation des prix des vols vers l’Arabie Saoudite de 40%, a confirmé Bilel Lajmi, chef du bureau régional de la Fédération professionnelle mixte du tourisme chargé du dossier de la Omra.

Il a précisé, sur Express fm, que le prix des billets est passé de 1200 dinars en 2019,2021, à plus de 1800 dinars en 2022, notant que les prix continuent à augmenter. Pareillement pour le prix du visa pour l’Arabie Saoudite.

Le refus de visas et l’annulation des voyages de la Omra ont causé de grandes pertes aux agences de voyages, déjà en difficultés après deux ans de stagnation en raison de la crise sanitaire.

Il a fait savoir que 44 sociétés spécialisées dans l’organisation de la Omra sont actives en Tunisie et que 4 contrats seulement ont été accordés par l’Arabie Saoudite. Habituellement, entre 100 mille et 120 mille Tunisiens effectuent la Omra ,chaque année, par l’intermédiaire de 80 agences de voyages.

Ainsi, il est impossible que 4 agences seulement peuvent répondre aux demandes de 120 mille pèlerins, d’après ses dires, appelant les autorités à intervenir en urgence pour que la situation ne se complique pas davantage.

La présidence de la République et le ministère du tourisme doivent s’entretenir avec la partie saoudienne et activer au moins la moitié des contrats des agences de voyages, pour éviter la pression et le retard de l’émission des visas, a-t-il souligné.

