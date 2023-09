Réunion du ministre de la santé avec l’ambassadrice des Emirats Arabes Unis en Tunisie axée sur la coopération dans le secteur de la santé

La réunion tenue vendredi entre le ministre de la santé, Ali Mrabet et l’ambassadrice de l’Etat des Emirats Arabes Unis, en Tunisie, Imen Ahmed Sallami, a été axée sur la coopération bilatérale dans le secteur de la santé. Les deux parties ont examiné les moyens de développer de nouveaux programmes pour consolider l’infrastructure de base et renforcer les investissements dans le secteur de la santé. Mrabet a réitéré sa considération au niveau de la coopération entre la Tunisie et les EAU dans le secteur de la santé qui s’est illustrée dans différents grands projets dont le centre d’urgence médicale et chirurgicale à Jendouba. Il a également souligné l’importance de diversifier le partenariat afin de bénéficier des expériences des deux pays.

