Révision de l’âge de départ à la retraite dans le secteur privé

La Tunisie s’apprête à relever l’âge de la retraite dans le secteur privé en 2024, après avoir porté à 62 ans l’âge de la retraite dans le secteur public, ce qui nécessite une révision législative des systèmes sociaux et de l’assurance maladie.

Dans une déclaration sur Mosaïque Fm, le directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, Nader Ajabi, a expliqué, ce mardi 5 décembre 2023, que le relèvement de l’âge de la retraite dans le secteur privé à 62 ans serait facultatif et nécessite l’accord de l’assuré social, avec la possibilité de relever l’âge de la retraite de trois ans supplémentaires (65 ans), ce qui est également facultatif.

Il a souligné que d’autres détails du projet visant à relever l’âge de la retraite seront finalisés par le texte législatif qui sera adopté à cet effet.

D’autre part, le responsable a indiqué que le ministère travaille depuis deux ans sur de nombreux dossiers, notamment la re-gouvernance de la gestion du système de sécurité sociale dans le secteur public (Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, CNRPS) et privées (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS).

Le ministère cherche à élargir l’étendue de la couverture sociale en attirant le secteur parallèle et un certain nombre d’autres secteurs professionnels.

