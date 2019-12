Revoilà Kais Saïed et son “idée”

Selon une information rapportée par l’hebdomadaire tunisien Al Mousawar qui citait des sources de la présidence de la République, cette dernière aurait entamé l’élaboration d’une initiative législative présidentielle visant le changement du régime politique en Tunisie, et qui serait envoyée à l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple). On rappelle que le changement du régime politique était «l’idée » du nouveau chef de l’Etat tunisien lors de sa campagne électorale pour la Présidentielle de 2019. Ce changement, devra cependant passer par l’amendement de la Constitution de 2014. On avait aussi cru, en entendant le chef de gouvernement chargé des affaires courantes, Youssef Chahed qui disait à Sousse que cet amendement était très difficile, sinon impossible, que Saïed aurait abandonné son «idée». Erreur. Revoilà Kais Saïed, et dans une conjoncture politiquement trouble et qui ne fera que rendre encore plus trouble la vie politique tunisienne.