Ronaldo et Manchester United se séparent

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo quitte Manchester United suite à un « accord mutuel avec effet immédiat », a annoncé, mardi, le club de Premier League, une semaine après l’interview controversée du joueur où il a vivement critiqué son entraîneur et ses dirigeants.

« Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat », ont précisé les Red Devils dans un communiqué, remerciant CR7 « pour son immense contribution durant ses deux passages à Old Trafford ».

De son côté, le joueur de 37 ans, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, a relevé que « suite à des conversations avec Manchester United, nous avons mutuellement convenu de mettre fin à notre contrat de manière anticipée ».

« J’aime Manchester United et j’aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, je sens que c’est le bon moment pour moi de chercher un nouveau défi », a-t-il affirmé.

Depuis l’entretien de Ronaldo accordé à TalkTV, Manchester United avait désigné des avocats pour étudier les possibilités d’action contre le joueur. Il avait relevé que des dirigeants du club voulaient le forcer à partir et que les cadres supérieurs ont manqué d’empathie après la mort de son fils nouveau-né en avril.

Le quintuple Ballon d’Or a également pointé du doigt les propriétaires de United, la famille Glazer, qui ne se soucient pas, selon lui, des résultats sportifs de la formation anglaise.

Le joueur avait reçu l’ordre de ne pas retourner à la base d’entraînement du club à Carrington après sa participation à la Coupe du monde avec le Portugal. Lundi, lors d’une conférence de presse au Qatar, il s’est décrit comme « à l’épreuve des balles », n’exprimant aucun regret quant à ses déclarations.

