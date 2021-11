RSE : Alpha Hyundai Motor soutient des actions sociétales

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, s’engage dans une démarche citoyenne et sociétale avec Tunis Sport University et soutient des événements sportifs à vocation sociale.

- Publicité-

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale (RSE), Alpha Hyundai Motorcontinue à soutenir les causes nobles à travers de nouvelles stratégies faisant du sport un pilier social et humanitaire pour les franges les plus vulnérables de la société.

« Hyundairéitère son engagement sociétal et citoyen et s’associe à Tunis Sport University pour réussir l’intégration sociale à travers le sport. Une vision qui s’aligne parfaitement avec nos valeurs à Hyundai et reflète notre volonté de soutenir nos concitoyens notamment les plus vulnérables », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Du golf au voile en passant par l’équitation et le baseball, le programme sociétal vise l’amélioration de la qualité de vie des enfants ciblés et essaye de leur apporter joie et espoir pour les aider à surpasser les obstacles sociaux ou sanitaires. Entre sport, animation et accompagnement, Hyundai aide à diffuser la joie chez des enfants et leurs familles et proches.

Démarrer avec un coup de golf et rendez-vous imminent avec une journée de baseball

Le point de départ du programme a eu lieu dimanche 10 octobre 2021 avec une journée partagée avec les élèves de l’école primaire de Mechrawa (zone frontalière). Cette action, intitulée « Golf Academy Fest » a eu lieu au Golf Résidence à Gammarth.

Présente à multiples niveaux financiers et logistiques, Hyundai a contribué à la réussite de la journée sportive couronnée par une cérémonie de remise des certificats et de prix aux élèves brillants qui ont vécu cette belle journée.

Le prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 7 novembre 2021 aux terrains de la Juventus Academy (La Goulette) avec la journée Discover Baseball destinée aux enfants de L’Association Nationale de soutien aux déficients auditifs. D’autres actions seront planifiées d’ici début 2022.

A travers cette participation, Alpha Hyundai Motor consolide sa position d’entreprise responsable proche des préoccupations de sa société et enracinée dans une vision citoyenne.