Russie: Au moins 40 morts dans une attaque armée lors d’un concert à Moscou

Au moins 40 personnes ont été tuées et plus d’une centaine blessées vendredi soir dans une attaque armée suivie d’un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou, selon les autorités qui dénoncent « un attentat terroriste sanglant ».

Les forces de l’ordre russes ont indiqué être « à la recherche » des assaillants, dont les motivations ne sont pas connues dans l’immédiat. Elles n’ont pas précisé si des suspects étaient encore dans le bâtiment à 20H00 GMT, alors qu’une enquête pour « acte terroriste » a été ouverte.

Cet assaut par plusieurs individus armés a eu lieu dans la soirée au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, juste à la sortie nord-ouest de la capitale russe.

Une journaliste de l’AFP a vu le bâtiment en proie à un vaste incendie, des volutes de fumée noire s’échappant du toit, ainsi qu’une très importante présence de la police et des services de secours, dont les gyrophares bleus éclairaient par dizaines la nuit.

Selon un journaliste de l’agence de presse publique Ria Novosti, des individus en tenue de camouflage ont fait irruption sur le parterre de la salle de concert avant d’ouvrir le feu et de lancer « une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie ».

L’incendie s’est propagé à près de 13.000m2 du bâtiment, selon le ministère des Situations d’urgence cité par les agences russes.

Les services de secours, cités par l’agence Interfax, ont fait état d’un « groupe de deux à cinq personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armées d’armes automatiques » qui ont « ouvert le feu sur les agents de sécurité à l’entrée de la salle de concert » puis « commencé à tirer sur le public ».

La Maison Blanche est « en pensées aux côtés des victimes de la terrible attaque », a dit un porte-parole de la présidence américaine, évoquant des « images horribles et difficiles à regarder ». Elle a indiqué n’avoir « pas d’indication à ce stade que l’Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués ».

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a affirmé que l’Ukraine, qui fait face depuis deux ans à une offensive militaire russe, « n’a absolument rien à voir » avec la fusillade, qu’il a qualifiée d' »acte terroriste ».

- Publicité-