Rwanda: Arrestation en Afrique du Sud de l’un des derniers fugitifs recherchés pour le génocide

Il était l’un des quatre derniers fugitifs encore recherchés par le Tribunal spécial pour leur rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishema a été arrêté ce mercredi 24 mai en Afrique du Sud. Cet ancien inspecteur de police est notamment mis en cause dans la mort de plus de 2 000 personnes dans une église de la commune de Kivumu, à l’ouest du pays.

L’arrestation a eu lieu à Paarl dans le cadre d’une opération avec les autorités sud-africaines à la suite d’une longue enquête menée dans plusieurs pays. Fulgence Kayishema a utilisé de nombreux alias et faux documents et s’est appuyé « sur un réseau de soutiens de confiance » pour dissimuler son identité et sa présence, selon les procureurs du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (le « Mécanisme »). Parmi ces soutiens se trouvaient notamment des membres de sa famille, des membres des ex-Forces Armées Rwandaises et des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda.

Selon la fiche informative que l’on retrouve auprès du Mécanisme international qui a remplacé le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Fulgence Kayishema était inspecteur de police dans la commune de Kivumu, lors du génocide de 1994. Plusieurs faits lui sont reprochés : sa responsabilité serait engagée, selon l’accusation, dans plusieurs meurtres ou atteintes graves à l’intégrité mentale et physique de la population tutsie de Kivumu entre le 6 et le 20 avril 1994.