Rwanda: Les cultures de thé impactées par les inondations

Les parcelles de nombreux agriculteurs ont été détruites par les inondations qui ont dévasté les provinces de l’ouest et du nord du Rwanda dans la nuit du 2 au 3 mai dernier. Le district de Rubavu a été l’un des plus touchés. Aux abords de la rivière Sebeya, les plantations de thé, l’une des exportations les plus importantes du pays, ont été en partie inondées. Une catastrophe pour des producteurs qui craignent que ce genre d’épisode se multiplie avec le changement climatique.

Si les inondations sont fréquentes au Rwanda, ce dernier épisode était l’un des plus violents de ces dernières années. Selon un chercheur en géographie, la topographie de la région la rend d’autant plus vulnérable à ces événements. « La littérature dit qu’auparavant, la région était recouverte de forêt naturelle, affirme-t-il. Celle-ci a laissé la place à des activités agricoles qui permettent l’augmentation de l’écoulement des eaux. La surpopulation de la région aggrave également les dégâts matériels causés par ces catastrophes. »Avec environ 38 000 tonnes exportées l’année dernière, le thé est l’une des cultures les plus importantes pour les producteurs au Rwanda où près de 69% de la population est engagée dans des activités agricoles