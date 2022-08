Saied confère avec la cheffe du gouvernement

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, lundi 1er août 2022, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden , sur un certain nombre de questions relatives à l’action du gouvernement durant la dernière période .

Au rang des thèmes les plus importants abordés figure le rapport élaboré par le ministère des Finances sur les résultats de la mission d’inventaire et de contrôle des prêts et subventions accordés à l’Etat et aux entreprises publiques tunisiennes au cours des dix dernières années.

À cet égard, de nombreux dysfonctionnements ont été identifiés, ce qui a fait supporter au budget de l’État des avantages injustifiables et des pertes de change dans de nombreux cas. Dans ce contexte, le président de la République a souligné que cette situation ne peut plus continuer et qu’il faut y mettre fin, ordonnant que tous ceux qui y sont impliqués doivent en être tenus pleinement responsables, car en définitive, c’est le peuple en paiera l’addition sans bénéficier de ces fonds colossaux.