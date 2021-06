Saied demande le rééchelonnement des dettes de la Tunisie auprès de l’UE et leur conversion en investissements

Le président de la République, Kais Saied, a rencontré, vendredi après-midi à Bruxelles, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen.

- Publicité-

Ila appelé au renforcement des cadres du partenariat, de la coopération et de l’investissement pour les besoins de la mise en œuvre de programmes et projets variés, notamment dans le secteur de la santé tout en permettant la création d’emplois et la gestion du phénomène de la migration informelle.

Ila souligné que la Tunisie est consciente de la nécessité de conduire des réformes économiques et sociales de fond et à cette fin, elle compte sur ses capacités nationales en premier lieu, mais aussi sur le soutien de ses partenaires en tête desquels l’Union Européenne.

A cet égard, Saied a appelé au rééchelonnement des dettes de la Tunisie auprès de l’UE et leur conversion en investissements.