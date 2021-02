Saied en tête de la cote de confiance des Tunisiens avec 39%. Ghannouchi lanterne rouge

Le président de la République, Kais Saied, est crédité de 39% dans la cote de confiance des Tunisiens , selon le Baromètre politique de Sigma publié, vendredi, par le quotidien Al-Maghreb.

Il est suivi par lex ministre de la Santé Abdellatif Mekki (33%), Safi Saïd (28%), Abir Moussi (24%) et Moncef Marzouki (20%).

A l’autre bout du spectre, celui des personnalités qui ne bénéficient pas de la cote d’amour des Tunisiens, on trouve Rached Ghannouchi avec 77% et, Ali Laarayedh (64%). Viennent ensuite Youssef Chahed, Nabil Karoui, Hamma Hammami et Seif Eddine Makhlouf.