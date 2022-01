Saied encouragé par Macron à « mener la transition dans le cadre le plus inclusif possible »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, samedi après-midi, un entretien téléphonique avec le président français, Emmanuel Macron.

L’entretien a porté sur les relations économiques tuniso-françaises ainsi que sur la coopération bilatérale dans les différents domaines, souligne un communiqué de la présidence de la République tunisienne , ajoutant que Kais Saied a saisi l’occasions pour évoquer les pas franchis et les prochaines échéances prévues pour sortir la Tunisie de la situation actuelle, indique la présidence de la République.

Le président Saïed a, en outre, expliqué que « ce qui est relayé dans certains médias et réseaux sociaux n’a aucun lien avec la réalité ».

Il a ajouté que de nombreuses parties « opposées à la démocratie, à la liberté et à la justice » répandent, malheureusement, des mensonges « contre d’importantes sommes d’argent ». Celles-ci visent à « porter atteinte à la Tunisie et au peuple tunisien », a-t-il regretté.

Le chef de l’Etat a, aussi, assuré à son homologue français que les réformes annoncées ont pour but de préserver la liberté, établir la justice et lutter contre tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple, lit-on de même source.

Selon un communiqué de l’Elysée rendant compte de l’entretien, Emmanuel Macron a encouragé Kaïs Saïed à mettre en place « un programme de réformes nécessaires pour faire face à la crise économique que connait la Tunisie » et a souligné que « la France était prête à apporter son aide ».

« Le président français a salué l’annonce du calendrier de transition et a encouragé le président Saïed à mener la transition dans le cadre le plus inclusif possible », ajoute la même source qui précise que le président tunisien «s’est engagé à respecter l’État de droit et les libertés démocratiques». .

Emmanuel Macron a, par ailleurs, renouvelé son invitation au président Saïed à participer au sommet UE/Union africaine des 17 et 18 février prochains.