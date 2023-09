Saied : «Les biens confisqués, une mascarade ininterrompue depuis dix ans»

Le président de la République, Kais Saied, s’est réuni, lundi, au palais de Carthage, avec le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, et les ministres de l’Intérieur, Kamel Fekih, de la Justice, Leila Jaffal, des Domaines de l’Etat, Mohamed Rakik et des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Le chef de l’Etat a soulevé la question des entraves qui entachent les intérêts des citoyens dans de nombreuses administrations et la propension à se dérober à ses responsabilités dans la perspective des prochaines élections.

Il a également stigmatisé les difficultés et la complexité des procédures d’obtention d’un prêt bancaire et les taux d’intérêt élevés qui accablent le citoyen, soulignant la nécessité pour l’Etat de recouvrer son rôle social.

Dans un autre contexte, Saied a évoqué le dossier des biens confisqués, les qualifiant de « mascarade qui se poursuit depuis 10 ans. « Certains de ces biens ont changé indûment de main et ceux qui s’en sont emparés doivent être poursuivis », a-t-il dit.

Et le président de la République d’ajouter : « Nous n’avons aucun problème avec les hommes d’affaires et les entrepreneurs indépendants, et nous ne dépouillerons personne de son argent , mais quiconque met la main sur l’argent du peuple doit le restituer. »