Saïed «n’est pas tombé dans le piège» de Meloni, selon un ancien diplomate

L’ancien diplomate Najib Hachana a affirmé que les indicateurs de la politique étrangère du président de la République Kais Saied ont commencé à en clarifier les caractéristiques au cours de la période récente.

Sur Jawhara FM, il a ajouté que les caractéristiques de cette politique sont principalement représentées dans le « jeu » de la concurrence et l’élargissement de la base de partenaires de la Tunisie sur la scène régionale et internationale, en plus des partenaires traditionnels (l’Occident) qui poursuivent une politique de conditionnalité et de sélectivité dans leur politique de soutien et dans leurs relations avec les pays.

Il a ajouté que cette politique actuellement menée par la diplomatie tunisienne repose sur une stratégie qui sert l’avenir plus que le présent. Parce que le monde change et que le leadership souverain de l’Amérique et de l’Occident se déplace vers l’Est et le Sud.

Dans un contexte connexe, Hachana a estimé que Kais Saied n’était pas « tombé dans le piège » de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a mené un plan européen sur la migration irrégulière pour protéger les frontières européennes à travers la Tunisie, mais ce plan n’a pas abouti, ce qui a incité Meloni à changer de destination

Hachana a souligné l’importance de la destination de l’Afrique subsaharienne pour la Tunisie compte tenu de sa situation géographique et stratégique.