Saïed ordonne de prendre en charge deux députées malades

Le chef de l’Etat a ordonné de prendre en charge deux députées malades, en attendant de trouver une solution définitive au gel des travaux du parlement, lit-on dans un communiqué publié mercredi par le ministère des affaires sociales.

Selon la même source, le président de la république, Kais Saïed, a souligné qu’il œuvre à garantir la prise en charge sociale à tous les citoyens sur la base de l’égalité et de l’équité et ce, en attendant de concevoir un nouveau système inclusif de sécurité sociale qui assure la prise en charge à tous les citoyens quels que soient leurs statuts ou conditions socioéconomiques.

Atteinte du cancer, la députée Hajer Bouhlel, avait déclaré mardi sur les ondes d’une radio privée qu’elle a été surprise par le rejet de son dossier de prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en raison de la suspension de son salaire.

Un décret présidentiel a été promulgué, le 22 septembre dernier, portant sur de nouvelles mesures exceptionnelles dont le maintien de la suspension des travaux du parlement décidée le 25 juillet 2021.

Suite à cette décision, l’immunité parlementaire des députés a été levée et toutes les indemnités et avantages accordés au président du parlement et à ses membres ont été suspendus.