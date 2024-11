Saied part à la chasse des trafiquants de drogues: Les sanctions seront lourdes !

Face à la gravité du phénomène de trafic de drogue en Tunisie, le gouvernement semble décidé à le traiter à la racine, en vue de stopper, du moins réduire l’impact de ce fléau qui risque de saper les fondements de la société en ruinant sa jeunesse.

C’est dans ce contexte que le président de la République Kaïs Saïed, s’est réuni, au palais de Carthage avec le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sûreté nationale, Sofiène Bessadok.

Selon un communiqué, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail intensif, jour et nuit, pour démanteler les réseaux de trafic de drogue, appelant à déployer des patrouilles permanentes dans toutes les régions du pays pour que les citoyens se sentent en sécurité à tout moment et en tout lieu.

Un réseau international impliqué dans le trafic de drogues !

Rappelons que le porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben Jaha, a annoncé que les premières enquêtes sur la découverte d’un réseau international de trafic de drogue dimanche ont conduit à la confiscation de quantités importantes de cannabis et de comprimés narcotiques.

L’implication de chefs d’entreprise et de plusieurs individus de différentes nationalités opérant entre la Tunisie, l’Italie et la France a été révélée.

Il a expliqué que les membres de ce réseau international se livrent à leurs agissements criminels sur les côtes pour éviter le contrôle des frontières terrestres.

Les enquêtes ont montré qu’un bateau de pêche transportant la drogue partait de la plage de Dimass à Bekalta vers les côtes de l’île de Pantelleria en Italie, où la drogue était livrée par des individus, actuellement recherchés, voyageant à bord d’un bateau portant les nationalités tunisienne et marocaine, et opérant en Italie et en France.

Trois personnes ont été initialement arrêtées à bord de l’embarcation lors de son retour de Pantelleria en Italie. Suite à cela, des perquisitions ont été menées et une quantité de plus de 20 000 comprimés de drogue a été saisie dans un atelier de confection dans la région de Teboulba.

Jusqu’à présent, neuf personnes ont été arrêtées et l’enquête a révélé l’implication de chefs d’entreprise et d’autres parties à l’étranger, détenant la nationalité tunisienne ainsi que d’autres nationalités, rapporte Mosaïque fm.

La consommation de drogue s’est multipliée par 5 parmi les jeunes !

D’après les données d’une enquête, publiée par l’Institut national de la santé en 2023, la consommation de drogue s’est multipliée par cinq, chez les jeunes de 16 à 18 ans…Ces statistiques ne sont pas précises et font partie de ce que l’on appelle les chiffres noirs.

Plusieurs sociologues ont a mis en garde contre le relâchement à divers niveaux en milieu scolaire, cause principale, selon eux, de la propagation de la consommation des drogues parmi les élèves, mettant l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts sur le plan de la surveillance de la part de tous, afin de protéger « l’école tunisienne devenue la proie des petits dealers parmi les délinquants et voyous de tout bord qui guettent les élèves devant les établissements éducatifs en vue de répandre leurs poisons. »

Ils ont estimé que cette diffusion de la drogue en milieu scolaire a facilité son accès et encouragé les élèves à la consommer, insistant sur le danger d’abandonner les élèves dans la rue, faute d’enseignants ou lors des heures creuses, car la place de l’élève est dans l’enceinte de l’école ou avec ses parents.

Régulièrement, et à une cadence accélérée, on entend parler du démantèlement de bandes de trafic de drogue et de saisie d’importantes quantités de stupéfiants. Alors que le pays ne compte qu’un seul établissement de désintoxication, l’État peine à trouver les solutions adéquates pour limiter les répercussions d’un tel fléau.