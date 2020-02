Saied reçoit le SG du conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Le président de la République Kais Saied a reçu vendredi, au Palais de Carthage, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur Mohamed Ben Ali Koumane.

L’entretien a porté sur les préparatifs en cours en prévision de l’organisation de la 37e session du Conseil des ministres arabe de l’Intérieur, dimanche 1er mars 2020.

A l’ordre du jour de cette nouvelle édition figure l’examen des questions qui menacent la paix arabe dont en premier lieu, le terrorisme et les stratégies devant être mises en place pour le combattre, selon un communiqué de la présidence de la République.

Kais Saied a souligné, à cette occasion, le besoin d’une nouvelle approche de riposte qui ne se limite pas à la dimension sécuritaire mais englobe, aussi, les aspects éducatif, médiatique et judiciaire.

De son côté, Mohamed Ben Ali Koumane a remis au chef de l’Etat l’ordre du jour du Conseil, lui exprimant ses remerciements pour avoir accepté de placer la nouvelle session sous son haut patronage.

Il a mis en avant le souci du président de la République d’impulser la coopération sécuritaire arabe dans le domaine de la lutte antiterroriste, se disant convaincu de “l’importance de la coopération pour éradiquer ce fléau étranger à nos sociétés”.

La rencontre a été l’occasion, également, pour le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur de féliciter le président de la République à l’occasion de la formation du gouvernement. Il lui a présenté ses vœux de réussite à la nouvelle équipe gouvernementale et au service des intérêts du peuple tunisien.