Saïed reçoit un message écrit du président de transition malien

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, un message écrit du président de transition malien, Bah Ndaw, qui lui a été remis par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeyni Moulaye.

Ce dernier a déclaré avoir transmis au chef de l’Etat les salutations du président Bah Ndaw ainsi que sa ferme volonté de renforcer davantage les relations de coopération et de soutien entre les deux pays et son espoir que la Tunisie continue d’appuyer les efforts onusiens pour rétablir la stabilité au Mali, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a, de son côté, fait part de la fierté de la Tunisie de son appartenance à l’Afrique et son attachement à développer les relations de fraternité et de solidarité unissant le pays aux Etats africains frères.

« La Tunisie est disposée à continuer de défendre les causes du continent et ses intérêts, notamment dans le cadre de son adhésion au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent, afin de promouvoir les efforts communs », souligne Kaïs Saïed.

Le chef de l’Etat a, en outre, fait part de sa satisfaction du niveau des relations de coopération établies entre les deux pays, soulignant la nécessité de les développer « dans le cadre d’une approche commune et de nouvelles visions à même de servir les intérêts des deux peuples frères ».

Le président Saïed a, également, évoqué l’importance de poursuivre la coordination, les concertations et le soutien mutuel lors des échéances régionales et internationales.