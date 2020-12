Saïed remet leurs lettres de créance à 5 nouveaux ambassadeurs

Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée, mercredi, au Palais de Carthage, le président de la République, Kaïs Saïed, a remis leurs lettres de créance à cinq nouveaux ambassadeurs.

Selon un communiqué de la présidence, Il s’agit de :

– Najmeddine Lakhal: Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne

auprès des Etats-Unis d’Amérique.

– Chafik Hajji : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la République du Soudan.

– Hayet Talbi: Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la République de l’Inde.

– Sabri Chaâbani: Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la République islamique de Mauritanie.

– Mohamed Karim Ben Bechr: Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la République du Cameroun.

Au cours de cette cérémonie, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l’Etat, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

