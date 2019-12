Saied rencontre Ghannouchi

Le président de la République, Kais Saied, a rencontré dimanche soir le chef du mouvement Ennahdha et président de l’ARP, Rached Ghannouchi, rapporte le site Assabahnews.

Un entretien qui est interprété comme un démenti aux informations faisant état d’une rupture entre les deux hommes, liée à un désaccord sur la composition du gouvernement et au souci du chef de l’Etat de voir les relations reprendre entre le mouvement Echaab et le parti Attayar, d’une part, et le mouvement Ennahdha et le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, d’autre part, souligne la même source.