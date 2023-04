Saïed va-t-il rompre avec le FMI, ou ne ferait-il que manœuvrer ?

Alors que l’Europe et notamment l’Italie, essaient de trouver une sortie de crise pour le fameux crédit de 1,9 Mds USD qui, soit dit en passant ne servira qu’à colmater une brèche dans le budget s’il n’est pas utilisé pour rembourser des dettes antérieures, le chef de tout l’Etat tunisien vient de faire un nouveau rappel de son refus de cette solution aux problèmes, économiques et financiers de la Tunisie.

En effet, c’est dans une conférence de presse improvisée à Monastir où Kais Saïed était allé commémorer la mort de Bourguiba, et avec des réponses hachées et émaillées de digressions sur d’autres sujets*, que le chef de tout l’Etat a indiqué que « pour le FMI, nous refusons toutes les instructions venant de l’extérieur et qui n’aboutissent pas à plus de réflexion. Nous devons compter sur nous-mêmes. Par expérience, par Benchmark ».

On ne sait pas ce qu’il voulait dire par les termes « expérience » et « Benchmark », mais on comprend que Kais Saïed oppose un nouveau refus aux 8 réformes demandées par le FMI en octobre 2022, pour passer au stade d’après le « Staff Level Agreement » ou SLA. Un refus qui n’est manifestement pas catégorique, puisqu’il ne s’appliquerait qu’aux conditions du crédit. Les mots utilisés par Saïed semblent plutôt vouloir dire un temps de réflexion, et peut-être même de nouvelles négociations à propos du plan de réformes qui a été à la base du SLA.

Dans cette nouvelle démarche de négociation qu’il voudrait imposer au FMI, le chef de tout l’Etat tunisien oppose aux 8 réformes demandées, la paix sociale, et rappelle les éventuelles retombées d’une rupture de cette paix, en évoquant dans l’un de ses excursus, les évènements du janvier 1984, dits aussi les « émeutes du pain ».Et le sujet qui pousserait Saïed à dire non, ce serait, à bien suivre les dédales de ses pensées difficilement traduites en phrases structurées et claires, la question de la compensation.

« On veut qu’on abolisse la compensation. Il est vrai que beaucoup d’autres catégories en profitent, mais on doit trouver d’autres moyens pour que la compensation arrive aux véritables ayants-droit. Il reste que la paix sociale n’est pas un jouet ou chose facile. Nous n’écouterons pas les instructions. Nous n’écouterons que la parole de Dieu et la voix du peuple », disait le chef de tout l’Etat tunisien, ce 6 avril 2023, à Monastir.

Et dans cette réponse, décousue nécessitant chaque fois de retrouver le fil d’Ariane de ses pensées pour les recoller et pouvoir en faire une phrase correcte, Saïed voudrait que « le monde et les institutions financières, comme le FMI, comprennent que les hommes ne sont pas de simples chiffres, des additions et des soustractions. Il y a la paix sociale, et il y a d’autres possibilités. Il suffirait qu’ils nous entendent. Nous voulons le respect du monde pour la volonté du peuple ».

Et même si cette indication a été noyée dans son sujet fétiche de la corruption et de l’argent spolié que les banques étrangères ne voudraient pas restituer, il était évident que la dernière position de Saïed n’était pas un refus, mais un vœu de renégociation des termes du crédit, et qu’il voudrait pour cela que le FMI pense en « Out of the box ».

Ce qui est sûr par contre, c’est que Saïed n’est pas pressé d’accepter l’accord avec le FMI, et qu’il semble plutôt tenté de manœuvrer avec le FMI, et sous la pression occidentale pour qu’il accorde les 1,9 Mds USD à la Tunisie, un autre plan de réformer, une autre manière de réformer sans briser les équilibres sociaux, tout aussi fragiles que les équilibres financiers en Tunisie.

*Il était en train de parler du FMI, lorsqu’il entendit le bruit du décollage d’un avion de l’aéroport de Monastir. Il s’arrête, les yeux vers le ciel, pour digresser subitement sur ce qui est récemment arrivé à Jérusalem, criant à qui voudrait l’entendre, s’ils acceptaient cela.