Saisie de 20 mille 400 euros ainsi que des traites et chèques d’une valeur de plus de 500 mille dinars à aéroport Tunis-Carthage

Les services de la douane de l’aéroport de Tunis-Carthage ont saisi, mardi, 20 mille 400 euros ainsi que des traites et des chèques d’une valeur qui dépasse 500 mille dinars, qui été dissimulés dans les bagages d’un passager tunisien voyageant à bord d’un vol à destination de Paris(France) .

La Direction générale de la douane a précisé, dans un communiqué qu’un procès verbal (PV) de saisie a été rédigé pour possession de devises non déclarées auprès de la Banque Centrale de Tunisie(BCT).

Et d’ajouter que la saisie des traites et des chèques s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi o n°26 de l’année 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . Le dossier a été transféré à la direction des recherches douanières pour poursuivre l’enquête, précise encore la meme source.