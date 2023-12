Une équipe conjointe de la police municipale de Ben Arous et du comité national de la sécurité des produits alimentaires ont saisi 20 tonnes de matières premières périmées utilisées dans la confection des gâteaux et pâtisseries, et ce à la faveur d’une perquisition effectuée dans un entrepôt anarchique à Mornag, suite à des informations reçues à ce sujet.

Selon Radio Shems FM, jeudi 30 novembre, un procès verbal a été dressé contre le contrevenant.