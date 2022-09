Saisie de 3,5 tonnes de pommes de terre à Nabeul

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Nabeul ont saisi 3,5 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation.

Le contrevenant a été mis en garde à vue, selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Le département ministériel a précisé que ces quantités ont été saisies, après la découverte d’un entrepôt anarchique situé à Beni Khiar.

Les quantités saisies vont être injectées dans les circuits de distribution organisés et les bénéfices seront transférés à la trésorerie générale de l’Etat

Un rapport a été rédigé, à cet effet, contre le contrevenant, pour possession de produits destinés à la vente illégale et à la spéculation, conformément au décret n°10 pour l’année 2020.

Il convient de rappeler que la Tunisie a endurci les sanctions contre les spéculateurs et les contrebandiers à travers la publication du décret n°14 de l’année 2022, datant du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illégale.Ce décret impose des sanctions de 10 ans de prison et des amendes de 500 mille dinars avec la confiscation de tous les biens des contrebandiers, leurs comptes bancaires, leurs biens mobiliers et immobiliers gagnés à travers le monopole et la spéculation.