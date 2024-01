Saisie de 400 kilos de câbles de cuivre

Les unités de sécurité de Kalaat Snan, dans le gouvernorat du Kef, ont saisi 400 kilogrammes de câbles de cuivre dans l’un des entrepôts de la délégation de la ville, selon une source sécuritaire citée par Diwan FM.

La même source souligne que les investigations ont montré que 200 kilogrammes de ce matériau appartiennent à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz et ont été perdus il y a deux mois.

Le ministère public, consulté, a autorisé la saisie du butin et le placement en détention du propriétaire de l’entrepôt tout en poursuivant l’enquête le concernant.

