Saisie de 5500 comprimés de stupéfiants à Soliman

Sur la base d’une information concernant l’intention d’un homme résidant à Tunis de se procurer de la drogue auprès d’un dealer dans la localité de Soliman, au gouvernorat de Nabeul, la police judiciaire de Grombalia, de concert avec celle de Soliman, ont interpellé le dit homme dans sa voiture à bord de laquelle se trouvaient également sa femme et sa fille. Puis en fouillant minutieusement la voiture, la police a découvert et saisi plus de 5500 comprimés de stupéfiants de tous types soigneusement dissimulés dans l’une des portes du véhicule, selon le journal Al Chourouk du 22 novembre.

L’homme a révélé l’identité de son dealer qui a été, à son tour, arrêté, en possession de 6000 dinars provenant du trafic de drogue, à la faveur d’une perquisition opérée dans son domicile.

La femme et la fille ont nié être au courant du manège de l’homme.

L’homme et le dealer ont été placés en garde à vue en attendant d’être présentés à la justice.