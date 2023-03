Saisie de quantités de fruits dans les gouvernorats de Kasserine et de l’Ariana

Les équipes de contrôle économique ont réussi, mercredi, à saisir des quantités de fruits, dans les gouvernorats de l’Ariana et de Kasserine, et ce dans le cadre de la lutte contre les pratiques spéculatives et le monopole.

Les équipes de contrôle économique de l’Ariana ont réussi, en collaboration avec les services de la police judiciaire, à saisir 770 kg de bananes, 213 kg de pommes et 870 caisses de kiwi.

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère du commerce et du développement des exportations, des quantités de 100 kg de bananes ont été également saisies dans le même jour, et ce en collaboration avec les services sécuritaires de Kalaat Landalous.

En conséquence, les procès-verbaux nécessaires ont été établis à cet effet contre les contrevenants, et les quantités saisies ont été orientés vers les circuits organisées et mis à la vente à des tarifs réglementés.

Les unités de contrôle économique de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Kasserine, ont réussi à saisir 833 kg de pommes à travers une opération conjointe de contrôle en partenariat avec les services de la garde nationale.

Ce processus s’inscrit, selon la même source, dans le cadre des efforts déployés pour imposer les tarifs réglementés pour les pommes et pour faire face aux pratiques spéculatives qui ont émergé dans les circuits de leur distribution.