Salah Amamou parle de la création d’un nouveau ministère de l’artisanat

Le président de la fédération nationale de l’artisanat, Salah Amamou, a déclaré, ce vendredi 23 février 2024 sur Express fm, le Salon national de l’innovation dans l’artisanat, ne sera pas organisé à la date prévue cette année, car la licence de la boutique a été retirée à la société d’expositions parce qu’elle ne répondait pas aux conditions de maintenance, notant que tous les événements qui étaient prévus ont été annulés.

Le responsable a également évoqué les grandes difficultés rencontrées par les activistes du secteur, notant que les décisions du Conseil ministériel n’ont pas été mises en œuvre depuis environ 8 ans en ce qui concerne un projet de loi relatif à la formation professionnelle, qui a été adopté par les différents ministres du tourisme sans aucun changement, en plus de l’approvisionnement en matières premières et de la commercialisation.

En outre, selon ses dires, une proposition a déjà été soumise et une demande a été faite pour créer un nouveau ministère avec un bureau de l’artisanat et un bureau des petites professions, qui représentent le pilier le plus important de l’économie tunisienne, des secteurs qui emploient plus de 1 million et 200 mille travailleurs.