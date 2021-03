Sami Gtari : Mon fils et Sofiane dans une prison libyenne !

Le père de Nadhir Gtari, Sami Gtari, a déclaré, ce jeudi 18 mars 2021, que le président de la République, Kais Saied, avait évoqué hier, lors de sa visite en Libye, l’affaire des journalistes, dont son fils, disparu depuis 2004.

Lors de son intervention sur Mosaïque fm, Gtari a fait savoir qu’il avait présenté, au chef de l’Etat, un dossier contenant des données prouvant que son fils est encore en vie.

« Un homme m’a confirmé qu’il avait rencontré mon fils dans une prison libyenne, en 2018 « , a-t-il affirmé, annonçant qu’il se rendra, bientôt, en Libye pour chercher son fils.

« Je suis certain qu’il est encore en vie. Aucune organisation n’a revendiqué son assassinat et l’autopsie avait prouvé que les deux cadavres retrouvés en Libye ne sont pas ceux de mon fils et de ce son collège, Sofiane Chourabi « , a ajouté le père du journaliste.



Il a, dans le même contexte, considéré qu’il s’agit d’une affaire politique, dénonçant la nonchalance du gouvernement tunisien dans le traitement de ce dossier.