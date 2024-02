Sami Tahri : «Nous allons nous atteler à la révision du droit du travail»

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a déclaré qu’un conseil ministériel a approuvé la révision de la loi sur la fonction publique et l’a renvoyée à l’Assemblée des représentants du peuple sans y associer le syndicat, bien que les révisions aient été envisagées avec les gouvernements précédents et que le dialogue ait cessé après le 25 juillet.

Sur les ondes de Jawhara Fm, Tahri a mis en garde les autorités contre les tensions qui pourraient résulter de la modification de ces lois et de la loi sur la fonction publique, notant que cela sera résolu par les travailleurs et les employés.

