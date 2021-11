Samia Abbou s’en prend à Saied et à son «mauvais génie» Ridha Lénine!

« Le président de la République, Kais Saied, n’est pas porteur d’une vision d’avenir, le Décret 117 n’a pas fixé un délai de forclusion à l’état d’exception ni défini le péril imminent invoqué, ce qui en fait un texte décousu et pusillanime, n’ayant pas stipulé la dissolution du Parlement ». Tel est le tableau brossé de la situation politique née du 25 juillet par la dirigeante au parti Attayar, Samia Abbou.

Dans des déclarations à Radio Med, ce mercredi, elle n’a pas épargné non plus le mauvais génie de Kais Saied, connu sous le cryptonyme de Ridha Lénine qui, a-t-elle dit, exprime le plus clairement du monde les orientations du Président et sa conception du système de pouvoir, soulignant qu’il assure le relais, à travers ses déclarations et sa page Facebook, du projet du pouvoir cher à Kais Saied, à savoir la construction démocratique par la base.

Elle s’est demandée d’où est venu ce projet politique et quel Etat l’a appliqué, pour affirmer que « la Tunisie n’est pas un cobaye de laboratoire ».