Samida pour autonomiser les femmes violentées

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a lancé, mardi, un nouveau programme national d’autonomisation économique des femmes victimes de violences baptisé « Samida ».

Ce programme, annoncé à l’occasion de la célébration, le 8 mars, de la Journée internationale de la femme, sur le thème « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », vise à soutenir l’emploi des femmes victimes de violence conjugale et à favoriser leur insertion sur le marché du travail. « Samida » permet à chaque femme, victime de violences conjugales, de bénéficier d’un financement de 5 à 20 mille dinars afin de l’aider à entrer dans la vie active. Il vise aussi à renforcer la résilience des femmes victimes de violence, à développer leurs capacités financières, à consolider leur autonomie et à les aider à surmonter leur position de faiblesse et à prendre confiance en leurs compétences. Et aussi à consacrer le principe d’égalité des chances, reflète l’engagement du ministère de la femme à protéger les droits acquis des femmes et à soutenir les politiques destinées à les autonomiser.

Belhaj Moussa a déclaré que le numéro vert 1899, dédié aux signalements des cas de violences faites aux femmes, a enregistré en 2022, 7 500 appels sur les cas de violence à l’égard des femmes, avec une prédominance de la violence conjugale (76 % des cas signalés).

