Samir Saïed dit la vérité!

Samir Saïed avait déjà indiqué dans son document du budget économique que « 2023 enregistrera un trend ascendant de l’indice des prix ». A cinq jours de la fin de l’exercice 2022, le ministre de l’Economie et de la Planification confirme que le taux d’inflation devrait atteindre 10,5% en 2023 contre 8,3% en 2022 (9,8 % à fin novembre). La Tunisie franchira donc, l’année prochaine, le Rubicon de l’inflation à deux chiffres, et connaîtra le pire, depuis 1984 où l’inflation avait grimpé à 8,9 % selon les données de la Banque Mondiale. Le revenu disponible par habitant (Ndlr : Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs.), selon le budget économique de Samir Saïed, devrait atteindre les 13.689 DT (4.278 USD), mais sera érodé par cette inflation à deux chiffres.

La Tunisie n’a pas d’alternative au crédit du FMI

Peu importent alors les explications du ministre disant que « ce taux d’inflation élevé est la conséquence des effets de la guerre en Ukraine qui a entraîné une hausse des importations des produits de base et des produits pétroliers respectivement de 2 milliards de dinars et de 8 milliards de dinars ». Cela, d’autant plus que cette guerre ne donne pour l’instant aucun signe de probable fin en 2023, et que la Banque Mondiale disait, depuis novembre dernier, que « les prix de la plupart des matières premières alimentaires resteront élevés au regard des tendances historiques ». Pour le pétrole, « le prix du pétrole brut pourrait s’envoler à 125 dollars le baril l’année prochaine et à 150 dollars en 2023, en raison de la capacité limitée de l’OPEP à augmenter sa production », estiment les analystes de JP Morgan dans un récent rapport.

Tout cela étant dit, le résultat n’en sera pas changé pour le Tunisien de la classe moyenne, quand bien même l’Etat compenserait, comme il dit en avoir l’intention, alors que la plateforme de ce transfert n’est pas encore prête. Une compensation, le Tunisien le sait, qui dépendra des capacités financières de l’Etat. Des capacités, qui dépendent pour l’instant du bon vouloir des bailleurs de fonds. Le 1er, et le plus important d’entre eux, a déjà retiré le dossier Tunisie du calendrier de son conseil d’administration.

Entretemps, le seul ministre du gouvernement Bouden à dire la vérité qu’est Samir Saïed, a fini par avouer, au cours de la conférence de presse de ce lundi 26 décembre, que « le gouvernement tunisien n’a pas d’alternative à un accord avec le FMI. On n’a pas de plan B par rapport au FMI, je l’ai dit. Le seul plan B qu’on a est plus de fiscalité, moins d’investissements publics » a dit le ministre, ce qui ne va pas arranger les choses pour une économie tunisienne, financièrement à l’asphyxie. Et on croit donc volontiers Samir Saïed, lorsqu’il affirme que « l’année 2023 sera difficile pour les Tunisiens ».

On trinquera tous, de nos poches, à la santé du Président !

Les Tunisiens trinqueront le 31 décembre au soir, à l’eau de vie, au Soda ou simplement à l’eau minérale, mais ils trinqueront (Ndlr : Synonyme : endurer, subir, supporter. Familier : écoper, encaisser, essuyer les plâtres, payer les pots cassés), plus tout au long de 2023.

Cette année, là encore, les Tunisiens paieront plus d’impôts directs sur leurs revenus par le simple fait de la hausse de leurs salaires (7,659 Mds DT en 2023 contre 7,079 Mds prévus par la LF 2022), plus d’impôts indirects, notamment en TVA qui alourdiront les prix du couffin de la ménagère (11,279 Mds DT contre 9,976 Mds DT prévus par la LF 2022), ainsi que tout ce que subiront les entreprises, commerciales et industrielles et qu’elles ne pourront que répercuter sur leurs prix de vente.

Nous répondons ainsi à la ministre des finances, Sihem Nemsia qui se demandait, presque outrée lors de la conférence de presse de ce lundi, « où sont les impacts négatifs sur le citoyens ? Moi je n’en ai pas vu ».

Bonne année, Monsieur le Président et messieurs de votre gouvernement ; on trinquera tous à votre santé tous, et en votre nom !